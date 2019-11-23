ФОТОФАКТ: 207-ая годовщина переправы Великой Армии Наполеона через Березину

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые несколько десятков пловцов из Европы и Беларуси участвуют в субботу 23 ноября под звуки бравурной музыки в пересечении вплавь реки Березина в память о героизме наполеоновских понтонеров, которые, находясь в ужасных климатических условиях, пожертвовали собой в ноябре 1812 года, чтобы навести два моста через Березину. Почти все погибли от переохлаждения. Но, благодаря их подвигу, Великая Армия избежала окончательного окружения. Император и корпуса армии, которые еще были в состоянии сражаться, переправились через реку и продолжили отступать к Вильнюсу.-0-

Фото Рамиля Насибулина