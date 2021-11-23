ФОТОФАКТ: 35 благородных оленей привезли в Витебский лесхоз

23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 23 ноября в Витебском лесхозе появились 35 благородных оленей, которых привезли на постоянное место жительства. Обитателей лесов Витебского района закупили в Миорском регионе в охотхозяйстве ООО "Обстерно", которое специализируется на выращивании благородных оленей на продажу охотхозяйствам области и страны. Так как подобных оленьих ферм в Беларуси немного, отсюда же еще одно стадо из 40 голов до конца года переедет в Миорскую РОС Белорусского общества охотников и рыболовов.-0-

Фото Александра Хитрова