ФОТОФАКТ: Агрогородок Крево в Гродненской области

Крево - небольшое местечко, ныне агрогородок в Гродненской области - знаменито тем, что здесь на рубеже ХIII-XIV веков великий князь Гедимин и его сын Ольгерд построили замок, который впоследствии стал местом важнейших исторических событий.
В подземельях замка по приказу князя Ягайло был умерщвлен его соперник и основной претендент на великокняжеский престол князь Кейстут. А в 1385 году в этом замке была подписана Кревская уния - договор об объединении ВКЛ и Королевства Польского под властью князя Ягайло.
Фото Андрея Покумейко
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