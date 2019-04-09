ФОТОФАКТ: Агрогородок Крево в Гродненской области

Крево - небольшое местечко, ныне агрогородок в Гродненской области - знаменито тем, что здесь на рубеже ХIII-XIV веков великий князь Гедимин и его сын Ольгерд построили замок, который впоследствии стал местом важнейших исторических событий.

В подземельях замка по приказу князя Ягайло был умерщвлен его соперник и основной претендент на великокняжеский престол князь Кейстут. А в 1385 году в этом замке была подписана Кревская уния - договор об объединении ВКЛ и Королевства Польского под властью князя Ягайло.

Фото Андрея Покумейко