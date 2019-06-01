ФОТОФАКТ: Активный отдых в парке имени 900-летия Минска

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установившаяся летняя погода позвала минчан в парки и скверы. Жителями Заводского района столицы востребован парк имени 900-летия Минска у Чижовского водохранилища. В парке для отдыхающих оборудованы велороллерная дорожка, спортивные площадки. На Чижовском водохранилище есть база для занятий водными видами спорта. Минчане любят этот парк – здесь можно гулять, рыбачить, отдохнуть с друзьями на пикнике.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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