ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству мемориала на месте сожженной деревни прошла в Могилевском районе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Дубинка Могилевского района на месте захоронения жителей, сожженных и расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, прошла акция по благоустройству и наведению порядка.-0-
В Брестской области акцию в память о сожженных деревнях проведут в 14 районах
Например, сегодня в Жабинковском районе около 60 человек собрались в мемориальном комплексе "Дремлево". После зимы его в порядок привели школьники, работающая молодежь, активисты БРСМ, представители Белорусского союза женщин.
Фото Олега Фойницкого