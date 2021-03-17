ФОТОФАКТ: Акция по наведению порядка у памятных знаков сожженных деревень прошла в Витебском районе

Памятный знак в деревне Лычнево
17 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе 17 марта состоялась акция по благоустройству и наведению порядка возле памятных знаков сожженных деревень.-0-
В Брестской области акцию в память о сожженных деревнях проведут в 14 районах
Например, сегодня в Жабинковском районе около 60 человек собрались в мемориальном комплексе "Дремлево". После зимы его в порядок привели школьники, работающая молодежь, активисты БРСМ, представители Белорусского союза женщин.
ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству мемориала на месте сожженной деревни прошла в Могилевском районе
В деревне Дубинка Могилевского района на месте захоронения жителей, сожженных и расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, прошла акция по благоустройству и наведению порядка.
ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству и наведению порядка прошла в мемориальном комплексе "Шуневка"
В мемориальном комплексе "Шуневка" Докшицкого района сегодня прошла акция по благоустройству и наведению порядка.
Акция по наведению порядка на мемориалах сожженным деревням стартовала в Новогрудском районе
В течение недели в Новогрудском районе проводится акция, приуроченная ко дню памяти хатынской трагедии, а также белорусских деревень и местечек, которые сгорели в пламени войны. Среди них и 16 населенных пунктов Новогрудчины.
Акция по наведению порядка проходит в мемориальном комплексе "Шауличи" в Волковысском районе
В акции приняли участие около 80 человек. Среди них представители местной власти, организаций района, школьники и учащиеся колледжа, ветераны и общественники. Участники акции привели в порядок территорию комплекса - убрали листву, упавшие ветки, подмели дорожки.
Фото Александра Хитрова