Аллею дубов заложили представители "Беллесбумпрома" в честь 30-летия концерна

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько совместно с заслуженными работниками промышленности Беларуси, руководителями крупных холдингов системы концерна, ветеранами заложил в Минске памятную дубовую аллею в честь 30-летия создания концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы встречаем юбилей с чувством того, что очень много сделано за предыдущие годы. Однако мы должны и в дальнейшем, в частности, в грядущей пятилетке продолжить движение в этом направлении и приумножить наши достижения", - сказал Михаил Касько.

По его словам, достаточно много сделано в части модернизации базовых предприятий, создания новых мощностей по целлюлозно-бумажной промышленности.

Михаил Касько во время посадки деревьев

"Мы и дальше будем рассчитывать уже не столько на экстенсивный, сколько на интенсивный, более качественный, глубокий рост, основанный на принципиально иной основе. Если раньше мы говорили о некой первичной переработке древесины, то сейчас идет речь о более глубокой. Не просто переработать древесину в плиту ДСП, в фанеру либо в целлюлозу, а уже плиту - в мебель, целлюлозу - в бумагу, - отметил он. - Также у нас в планах создать картонное производство, углубиться в полиграфическую деятельность, открыть новые рабочие места по более глубокой переработке продукции".

Всего представители концерна высадили 30 саженцев дубов, а также установили на аллее камень с памятной табличкой.

В состав "Беллесбумпрома" входят порядка 50 организаций (в том числе филиалов и иных подразделений) различных форм собственности. Концерн является одним из самых крупных производителей мебели, продукции деревообработки, бумаги и картона в стране.-0-

Фото Андрея Покумейко