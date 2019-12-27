ФОТОФАКТ: Автомобилисты Гродно выстроили гигантский светящийся контур зубра

Новости темы "Новый год"
27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Необычный флешмоб прошел в Гродно: полторы сотни автомобилей выстроились в огромные фигуры зубра и василька на площадке для сдачи экзаменов ГАИ.
Строилась фигура в полной темноте. Организаторы совместно с автолюбителями пробовали разные режимы "игры света", добивались синхронности во включении фар, аварийной сигнализации, стоп-сигналов.
Фигура из автомобилей стала своеобразным поздравлением с Новым годом от автомобилистов Гродно для всех жителей страны.-0-
Фото Леонида Щеглова