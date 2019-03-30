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ФОТОФАКТ: Беларусь сегодня присоединилась к экологической акции "Час Земли"

Регионы 30.03.2019 | 23:20

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.

"Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Как отметили в экологическом товариществе "Зеленая сеть", ежегодно в акции принимают участие не только столица, но и регионы Беларуси.

300 жителей агрогородка Вертелишки приняли участие в экологической акции. Это представители профсоюзной организации, общественных объединений "Белая Русь" и "БРСМ", а также работники СПК "Прогресс-Вертелишки" и Вертелишковской средней школы.

К мероприятию присоединились работники Вертелишковского центра культуры и дошкольного центра развития ребенка. Участники "Часа Земли" в 20.30 выстроили на центральной площади агрогородка светящийся контур Беларуси.-0-

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Теги
акция, Гродненская область, экология
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