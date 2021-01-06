ФОТОФАКТ: Белорусские дизайнеры представили свои коллекции одежды для детей на Christmas Fashion Show

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Верхний город" прошел показ мод Christmas Fashion Show. Проект направлен на популяризацию белорусской детской моды, способствует эстетическому воспитанию молодежи, установлению творческих контактов между специалистами красоты и дизайна, а также знакомству с белорусской музыкальной культурой, рождественскими и новогодними традициями.-0-
Фото Егора Павлющика
Показ коллекции бренда Gospel Choir
Показ коллекции бренда Light Quater и бренда Mugako
Показ коллекции брендов Light Quarter, EMSE, Teenager
Показ коллекции брендов Light Quarter, Chou Chou, Kate Korona