ФОТОФАКТ: Белорусско-российский патриотический автопробег "Дорога памяти"

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. 19 ноября у стен Брестской крепости стартовал белорусско-российский патриотический автопробег "Дорога памяти" по маршруту Брест - Минск - Витебск - Смоленск, участниками которого являются около 60 представителей Витебской и Брестской областных организаций БРСМ, Смоленской организации РСМ, общественного объединения "Патриоты Беларуси". За три дня участникам предстоит преодолеть более 800 км маршрута. Организаторами пробега выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", ОО "Российский союз молодежи", общественное объединение "Патриоты Беларуси".-0-

Фото Вадима Якубёнка