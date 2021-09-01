ФОТОФАКТ: БГУФК вступит в новый учебный год с семью новыми открытыми площадками

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУФК вступит в новый учебный год с семью новыми открытыми площадками - двумя для волейбола, баскетбола и тенниса и одной для мини-футбола. Чтобы усовершенствовать подготовку тренерских кадров для отрасли и оказывать услуги населению, после капитального ремонта и модернизации введены в эксплуатацию открытые плоскостные сооружения для проведения практических занятий по мини-футболу, хоккею на траве, теннису, волейболу и баскетболу. Во время Дня знаний состоится торжественная передача символического ключа от сооружений студентам-первокурсникам.-0-
Олимпийский чемпион Иван Литвинович
Фото Рамиля Насибулина