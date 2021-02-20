ФОТОФАКТ: Более 400 любителей лыжных гонок вышли на старт "Брестской лыжни 2021"

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мероприятии, которое состоялось 20 февраля на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, приняли участие представители трудовых коллективов предприятий Бреста и Брестского района, сотрудники силовых ведомств, команды учреждений образования, представители администраций районов и областного центра, а также любители лыжных гонок. Городской спортивный праздник проводится с целью укрепления здоровья, развития высокого уровня физической подготовленности, пропаганды и внедрения здорового образа жизни среди различных возрастных и социальных групп. Мероприятие организовано при поддержке отела спорта и туризма Брестского горисполкома.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский (в центре)

Заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук