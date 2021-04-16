ФОТОФАКТ: Более 500 школьников и педагогов Витебска присоединились к марафону "Автопоезд памяти"

16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 6 апреля в 7.00 на площади Победы в Витебске состоялся митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню участниками марафона "Автопоезд памяти".
Всего к марафону, посвященному Году народного единства, присоединятся более 3 тыс. школьников и педагогов Витебска. Главная цель - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, развитие и углубление знаний об истории и культуре Беларуси. Организуют мероприятие Витебский городской исполнительный комитет, туристско-информационный центр "Илва".
В программе - посещение мемориального комплекса "Шуневка" на месте сожженной деревни в Докшицком районе. Шуневку называют родной сестрой Хатыни: этот населенный пункт был стерт с лица земли карателями 22 мая 1943 года.-0-
Фото Александра Хитрова