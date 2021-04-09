ФОТОФАКТ: Брестские студенты приняли участие в конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. 9 апреля 40 студентов вузов Брестской области приняли участие в областном этапе конкурса по основам безопасности жизнедеятельности "Студенты. Безопасность. Будущее". В однодневном соревновании, которое прошло на базе ПАСО Брестского областного управления МЧС, участникам пришлось преодолеть в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы. Молодые спасатели состязались в умении оказывать помощь в эвакуации пострадавших при различных чрезвычайных ситуациях, а также преодолевали полосу препятствий и участвовали в спасательной эстафете.-0-

Фото Вадима Якубёнка