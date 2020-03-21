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18:38
БГК имени Мешкова разгромил "Гомель" в чемпионате Беларуси
Спорт
18:29
Пассажирский самолет совершил посадку в Ханты-Мансийске из-за технической неисправности
В мире
18:03
В России заверили, что белорусам не будут препятствовать улетать российскими рейсами из третьих стран
Общество
17:53
"Ислочь" победила "Неман" в домашнем матче чемпионата Беларуси
Спорт
17:48
Поп-музыка, рок-н-ролл и романсы - в Могилеве проходит предкастинг шоу X Factor
Культура
17:40
Белорусские депутаты готовят поправки об отмене лицензий для психологов
Общество
17:38
ФОТОФАКТ: Чайки в Минске
Регионы
17:32
Посольство Беларуси в Индии пояснило порядок возвращения белорусских граждан на родину
Общество
17:27
ЧМ по хоккею отменили из-за коронавируса
Спорт
17:24
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция боя Первой мировой войны прошла на "Линии Сталина"
Регионы
17:18
Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска - ГПК
Общество
17:12
Гандболисты минского СКА победили своих дублеров в матче чемпионата Беларуси
Спорт
16:41
БелТПП начала выдачу свидетельств компаниям из Реестра добросовестных партнеров
Экономика
16:07
Футболисты "Витебска" одолели "Городею" в чемпионате Беларуси
Спорт
15:50
США рассматривает возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией - WSJ
В мире
15:40
Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира
Спорт
15:36
В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус - Минздрав
Общество
14:57
Два землетрясения произошли в Греции
В мире
14:32
Новый резидент с китайским капиталом зарегистрирован в "Великом камне"
Экономика
13:53
ЖКХ, транспорт и экологическая инициатива граждан - Леонид Заяц провел прямую линию
Регионы
13:20
Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии
Общество
13:15
У НПЗ будет достаточно нефти для эффективной работы - в Беларуси формируют сырьевой пакет на II квартал
Экономика
12:38
Кравцов: многие вопросы по капремонту жилья были сняты благодаря открытости в этой работе
Регионы
12:11
Лукашенко потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса
Президент
12:01
Лукашенко обсудил вопрос возвращения белорусов из-за рубежа и раскритиковал безответственных туристов
Президент
11:59
Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Намибией
Президент
11:50
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за усиления ветра
Общество
11:38
Решающий этап SEHA-лиги отложен на неопределенный срок
Спорт
11:34
Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Президент
11:29
БЕЛАЗ впервые отправил на рынок Монголии бульдозер
Экономика
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21 марта 2020, 17:38
ФОТОФАКТ: Чайки в Минске
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чайки в Минске.
Фото Максима Гучека
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Пять станций метро закрыты в Минске 21 и 22 марта
Оригинальную серию сувениров "Дакрануцца да гісторыі" создают мастера Гродненского района
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В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус - Минздрав
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Лукашенко потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса
БелТПП начала выдачу свидетельств компаниям из Реестра добросовестных партнеров
Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска - ГПК
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция боя Первой мировой войны прошла на "Линии Сталина"
ЧМ по хоккею отменили из-за коронавируса
У НПЗ будет достаточно нефти для эффективной работы - в Беларуси формируют сырьевой пакет на II квартал
Пять станций метро закрыты в Минске 21 и 22 марта
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Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии
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Соцслужба готова помочь пожилым и инвалидам с доставкой продуктов и лекарств
Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано
На "Евровидение" в 2021 году участники должны будут ехать с новыми песнями
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Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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