ФОТОФАКТ: Чемпионат "Best Style 2019" в Минске

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Best Style - ежегодное профессиональное мероприятие, которое впервые состоялось в 2017 году, - традиционно проводился в двух направлениях: чемпионат среди стилистов по прическам Best Hairstyle, чемпионат среди визажистов Best MakeUp. В 2019-м организаторы решили расширить границы для профессиональных мастеров индустрии красоты и добавить чемпионат по моделированию бровей.

На чемпионате можно повысить профессиональные навыки, продемонстрировать мастерство, пообщаться с легендарными стилистами и визажистами, стать зрителем уникальных дефиле, посетить семинары, мастер-классы и др. Кроме того, желающие смогут приобрести профессиональную продукцию по уникальным ценам.-0-

Фото Максима Гучека