ФОТОФАКТ: Четыре медали завоевали кондитеры Витебской области на Всемирной кулинарной олимпиаде в Штутгарте

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали завоевали кондитеры ОАО "Витебскхлебпром" на Всемирной кулинарной олимпиаде в немецком городе Штутгарте. "Золото" получила кондитер Оршанского хлебозавода Наталья Самбук. Ее коллега Марина Морозова завоевала бронзовую медаль, а витебские кондитеры Надежда Богатенко и Елена Дедовец – серебряные. На изготовление всех композиций витебским кондитерам понадобилось около 100 кг шоколада.-0-
Фото Александра Хитрова
Елена Дедовец и Надежда Богатенко со своими композициями
Елена Дедовец и Надежда Богатенко
Награды Елены Дедовец и Надежды Богатенко
Елена Дедовец за работой
Надежда Богатенко за работой