ФОТОФАКТ: Четыре станции третьей линии минского метро готовятся к вводу в эксплуатацию

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром. Первый участок 3-й линии метро включает четыре станции - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". -0-

Фото Максима Гучека

Станция "Ковальская Слобода"

Станция "Вокзальная"

Станция "Площадь Франтишка Богушевича"

Станция "Юбилейная площадь"

Станция "Ковальская Слобода"