ФОТОФАКТ: Дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 июня у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим" вблизи Тереспольских ворот Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет". Акция символизирует связь поколений и призвана напомнить всем имена пограничников, совершивших подвиг в первые дни войны. Участие в акции приняли 54 курсанта Института пограничной службы и жители города Бреста.-0-

Фото Вадима Якубёнка и Леонида Щеглова