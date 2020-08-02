ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске

2 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День десантников и сил специальных операций и 90-летие ВДВ и ССО масштабно отметили в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде 2 августа. Мероприятие началось с возложения цветов у памятника десантнику. Возвращаясь в бригаду по ул. Ленина и проспекту Фрунзе, солдаты и ветераны исполнили строевые песни. Программу продолжил митинг в бригаде. Затем перед гостями выступил военный оркестр, десантники устроили показательные выступления со штурмом здания, продемонстрировали прыжки с парашютом. Были реконструированы боевые эпизоды времен Великой Отечественной войны, военного конфликта в Афганистане. Желающие смогли ознакомиться с образцами формы одежды и вооружения, попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий.-0-

Фото Александра Хитрова