ФОТОФАКТ: День открытых дверей на полигоне "Брестский"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории полигона "Брестский" состоялся день открытых дверей. Мероприятие для родителей и друзей военнослужащих 38 ОДШБР проходит традиционно в преддверии праздника Международного женского дня. Гости смогли ознакомиться с условиями жизни солдат в полевых условиях на примере места сбора артиллерийских подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Кульминацией дня стала концертная программа, которую подготовили военнослужащие для своих родных и близких. В окончание мероприятия желающие смогли высадить деревья на семейной аллее, которая находится вблизи места дислокации лагеря.-0-

Фото Вадима Якубёнка