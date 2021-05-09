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Новости
11:03
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы
Президент
11:03
Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев
Общество
10:59
ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Победы
Регионы
10:57
Кочанова о декрете Президента: мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие
Общество
10:51
Станция метро "Площадь Победы" закрыта, поезда следуют без остановки
Регионы
10:47
В Индии число инфицированных COVID-19 превысило 22 млн
В мире
10:47
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Общество
10:45
В Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг
Регионы
10:42
Сергеенко о декрете Президента: гарантирует стабильность, мир, согласие
Общество
10:33
"Белавиа" получила третий самолет нового поколения Embraer E195-E2
Общество
10:33
Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны
Регионы
10:24
ФОТОФАКТ: В Бресте состоялись торжественный вынос и поднятие Государственного флага Республики Беларусь
Регионы
10:22
Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности
Общество
10:09
Власти Малайзии вводят запрет на поездки по стране и большинство массовых мероприятий
В мире
10:07
Декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя своевременный - Гайдукевич
Общество
10:06
ФОТОФАКТ: День Победы празднуют в Гомеле
Регионы
09:59
В Беларуси сегодня празднуют День Победы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Общество
09:53
Флаг Победы подняли возле здания УВД в Гомеле
Регионы
09:44
Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 3 участках
Регионы
09:33
ФОТОФАКТ: В Гродно проходит акция "Символ единства и славы"
Регионы
09:29
Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках
Регионы
09:14
"Шахтер" примет БАТЭ в центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси
Спорт
09:08
Вестибюль №1 станции метро "Площадь Победы" временно закрыт
Регионы
09:07
"Краснодар" проиграл футболистам ЦСКА в чемпионате России
Спорт
09:04
Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
Общество
09:01
В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага
Общество
09:00
Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны
Общество
09:00
В Беларуси сегодня празднуют День Победы
Общество
08:50
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Президент
08:07
Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы
Президент
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09 мая 2021, 10:06
ФОТОФАКТ: День Победы празднуют в Гомеле
День Победы празднуют в Гомеле
Новости темы
"День Победы"
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны
9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День Победы празднуют в Гомеле.-0-
Фото Сергея Холодилина
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День Победы
праздник
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Победы
Станция метро "Площадь Победы" закрыта, поезда следуют без остановки
В Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг
Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны
ФОТОФАКТ: В Бресте состоялись торжественный вынос и поднятие Государственного флага Республики Беларусь
Флаг Победы подняли возле здания УВД в Гомеле
Главное
Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
В Беларуси сегодня празднуют День Победы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы
Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы
Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев
В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Героев Советского Союза поздравили в Минске
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности
Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны
Завершились лабораторные испытания очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных в Беларуси
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
Белорусские боксеры завоевали девять золотых медалей на международном турнире в Гомеле
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1369 пациентов с COVID-19, выписаны 1419
ФОТОФАКТ: Реконструкция боя Великой Отечественной войны прошла на "Линии Сталина"
Инвалидам и участникам войны в 2021 году оказана денежная помощь на оздоровление на сумму более Br500 тыс.
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Год народного единства
Вступительная кампания - 2021
Репортаж БЕЛТА
Специальный репортаж
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
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