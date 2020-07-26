ФОТОФАКТ: День Военно-морского флота отмечают в Гомеле

Во время празднования Дня ВМФ
26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветераны Военно-морского флота собрались в Гомельском музее военной славы, где в торжественной обстановке был поднят флаг ВМФ и вручены награды морякам - членам ОО "Белорусский союз военных моряков".-0-
Фото Сергея Холодилина
Председатель Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз военных моряков" капитан 2-го ранга Сергей Горицкий вручает награду ветерану ВМФ и труда Григорию Шпакову, который 50 лет руководит сельскохозяйственным предприятием в Речицком районе
Председатель Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз военных моряков" - капитан 2 ранга Сергей Горицкий во время вручения наград
Во время празднования Дня ВМФ
Ветеран ВМФ Александр Будько