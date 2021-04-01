ФОТОФАКТ: День здоровья прошел в аквапарке "Лебяжий"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице продолжается реализация масштабного проекта "Минск - здоровый город", в частности, нового направления по формированию навыков контроля своего физического состояния "Здоровый фитнес". Очередная акция прошла 1 апреля в аквапарке "Лебяжий". В специальной зоне любой желающий смог пройти диагностику основных заболеваний, измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, а также уровень глюкозы. Все данные будут внесены в электронный паспорт здоровья участника проекта "Здоровый фитнес" на платформе health-manager.-0-

Фото Андрея Покумейко