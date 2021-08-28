ФОТОФАКТ: День живой археологии прошел в национальном парке "Беловежская пуща"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. День живой археологии прошел 28 августа на территории археологического музея под открытым небом в национальном парке "Беловежская пуща". Гости туристического мероприятия смогли посетить экспозицию музея в интерактивном формате. В рамках программы живой археологии состоялись экскурсии по восстановленным городищам позднего бронзового и раннего железного века, древнегерманским подворьям, а так же по экспозициям стоянок каменного и бронзового века. Также посетители смогли, принять участие в мастер-классах по стрельбе из лука, метании копья, созданию посуды, ткачеству и увидеть реконструкцию средневековых боев.-0-
Фото Вадима Якубёнка