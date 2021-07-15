ФОТОФАКТ: Деревня Единство в Чечерском районе переименована в честь единения евреев и белорусов

15 июля, Чечерский район /Корр. БЕЛТА/. Деревня Фольварок в Чечерском район Гомельщины была образована в 1867 году. В деревне была маслобойка, винокурный завод и фруктовый сад, которыми управляли богатые сельчане. В 1930 году в деревне образовалась коммуна, в которую вошли белорусы и евреи. В знак дружбы и единения этих народностей деревня Фольварок была переименована в деревню Единство. В населенном пункте проживают 46 человек.-0-

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