ФОТОФАКТ: Дезобработка дизель-поездов в Гродно

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27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Две ремонтные бригады Локомотивного оборотного депо в Гродно ежедневно дезинфицируют составы дизель-поездов, заходящих в депо на техобслуживание.-0-
Фото Леонида Щеглова
Слесари по ремонту подвижного состава Локомотивного оборотного депо Евгений Козлов и Генрих Штабинский проводят дезинфекционную обработку дизель-поезда
Слесарь по ремонту подвижного состава Локомотивного оборотного депо Евгений Козлов проводит дезинфекционную обработку дизель-поезда
Дизель-поезд на территории Локомотивного оборотного депо в Гродно