ФОТОФАКТ: Дни культуры Индии проходят в Витебске

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 21 по 26 января в концертном зале "Витебск" проходят Дни национальной культуры Индии. Жители и гости города могут познакомиться с восхитительной, сказочной и интересной страной Южной Азии. На протяжении шести дней пришедших ждут мастер-классы по йоге, мехенди (искусство росписи хной на теле), гастрономические и художественные путешествия, кинопоказы лучших болливудских фильмов. Завершит дни национальной культуры вечеринка Bollywood party с топовыми диджеями Витебска.

Проект реализуется Центром культуры "Витебск" при содействии посольства Индии в Беларуси. -0-

Фото Александра Хитрова

Выступает посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин и начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиенок