ФОТОФАКТ: Ледяной Дед принимает гостей в своей Усадьбе

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. До Крещенских праздников будет принимать гостей Ледяной Дед в своей усадьбе в д.Меркуловичи Чечерского района. Усадьба и Новогоднее шоу для школьников созданы несколько лет назад силами работников Центрального сельского Дома культуры при поддержке Меркуловичского Сельского Совета для развития внебюджетной деятельности ДК в современных условиях.

Использование творческого потенциала "народных" коллективов художественного творчества и популяризация художественных промыслов осуществляется в рамках реализации программы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы в Гомельской области.

За время работы Усадьбы Ледяного Деда здесь побывали уже сотни ребят из Буда-Кошелевского и Чечерского районов, а так же из Бобруйска и некоторых районов соседней Могилевской области.-0-

Фото Сергея Холодилина