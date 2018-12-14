ФОТОФАКТ: Дворец Республики украшен к праздникам

Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Парад в День Независимости-2018
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
14 декабря 2018, Пт
-2°C
EUR
2.4042
USD
2.122
RUB
3.1935
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины
Выбираем вместе
Меню
Президент
Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны
Лукашенко: суверенитет для Беларуси - это святое
Лукашенко: надо объединяться на фоне внешнего давления
Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор
Лукашенко: проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет
Политика
Рахмон и Назарбаев согласовали кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ
Беларусь завершила переговоры со Швейцарией в рамках присоединения к ВТО
Почетное вице-консульство Беларуси открылось в Биаррице
Проект стратегии развития молодежной интеграции СГ обсудят 20-21 декабря в Москве
Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства - Медведев
Экономика
Вместо 2 недель - 3 дня, а через год - онлайн и за день: малому бизнесу будут выдавать кредиты мгновенно
Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики
S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларусбанка
Проект поддержки экономического развития в 12 районах Беларуси может стартовать в 2019 году
БелТПП намерена продолжить образовательный курс для предприятий-экспортеров
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 000 000 рублей!
Карнавальное шествие роботов
Минэнерго предлагает обсудить доклад об оценке проекта стратегии обращения с отработавшим топливом БелАЭС
Представители российских медиа рассказали о впечатлениях от встречи с Лукашенко
Помогать обратившимся на приемы гражданам надо строго по закону - Анфимов
Регионы
Более Вr50 тыс. собрали во время телемарафона "Наши дети" на канале "Беларусь 4. Могилев"
Инвестор построит под Гродно логистический контейнерный терминал
Витебские работники газовой сферы вручили подарки воспитанникам Сенненского дома-интерната
Разработки университетской науки необходимо активней коммерциализировать - Кравцов
Памятный знак "Колыбель времени" открыли в Новополоцке
Происшествия
Суд по делу о гибели детей на недострое в Могилеве: чиновник приговорен к 2,5 года лишения свободы
Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю
Минчанин получил 6,5 года лишения свободы за переделку зимбабвийских долларов в евро
Из-за непотушенной сигареты жителя Любанского района погибли два человека
Угонщик микроавтобуса в Хойникском районе попал в западню коробки-автомата
Технологии
Google назвал самые популярные запросы 2018 года
Интернет вещей и техношоу: в Минске пройдет форум "Инновационный шторм"
Побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще можно будет онлайн
МЧС Беларуси открыло на сайте новый раздел - "Лайфхаки"
Австралия создает национальное космическое агентство
В мире
В Украине произошел взрыв в пятиэтажном доме, разрушены три этажа
Полиция предотвратила теракт на манифестациях "желтых жилетов" во Франции
Парламент Ирландии легализовал аборты
ЕС отказал в повторных переговорах по Brexit
Совершивший теракт в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен
Культура
Стараюсь любой театр сделать своим любимым - Ольга Перетятько
Статус культурной столицы Беларуси перешел к Пинску
Выставка "Сальвадор Дали & Пабло Пикассо" откроется 19 декабря в Минске
Национальный исторический музей приглашает на выставку театральных костюмов
Театр кукол приглашает на премьеру спектакля "Мальчик, который плавал с пираньями"
Спорт
Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
Киберспорт включен в культурную программу II Европейских игр
Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене, Мартен Фуркад - 2-й, лучший из белорусов - 45-й
Белорусские хоккеисты крупно уступили Норвегии на международном турнире
Сборная Беларуси по хоккею (U-20) проиграла Германии в ключевом матче на ЧМ в дивизионе I
Калейдоскоп
Агрессивная индейка устроила погоню за школьником в США
Вера Брежнева показала фото без макияжа
Тина Канделаки запустила на YouTube собственное шоу
Кире Найтли вручили Орден Британской империи
Пользователи Сети озадачены иллюзией со столбом
Тесты
Репортажи
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
Президент
Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России
Президент
Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным
Президент
"От жены был шквал поцелуев!" Квартиру от "Евроопт" выиграл многодетный военнослужащий из Мачулищей
Общество
В новый год - с новым магазином! Супермаркеты "Евроопт" открылись в Лунинце и Чашниках!
Общество
Лента новостей
Польская компания создаст в Сморгони производство мебели для дома
21:04
Регионы
Новополоцкая публика очень избирательная и современная - Алена Ланская
20:52
Культура
Около 9 тыс. новобранцев примут присягу 15 декабря
20:38
Общество
Инвестор построит под Гродно логистический контейнерный терминал
20:30
Регионы
Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики
20:12
Экономика
ФОТОФАКТ: Дворец Республики украшен к праздникам
20:08
Регионы
Хоккеисты сборной Беларуси уступили Франции и потерпели второе поражение на турнире в Норвегии
20:04
Спорт
В Гродно определили самых красивых и талантливых работниц сферы ЖКХ области
20:02
Регионы
Более Вr50 тыс. собрали во время телемарафона "Наши дети" на канале "Беларусь 4. Могилев"
19:44
Регионы
Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
19:21
Спорт
Полоцкое райпо будет ликвидировано
18:50
Регионы
Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников
18:12
Происшествия
В Беларуси не будут запрещать юрлицам и ИП торговать в интернете подержанными вещами
18:00
Общество
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2018/2019, а также чемпионата мира в Эстерсунде
18:00
Турнирные таблицы
Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю
17:59
Происшествия
Беларусь завершила переговоры со Швейцарией в рамках присоединения к ВТО
17:59
Политика
КГК составил планы выборочных проверок на первую половину 2019 года
17:57
Общество
В Бресте дан старт областному благотворительному проекту "Елка желаний"
17:55
Регионы
Киберспорт включен в культурную программу II Европейских игр
17:55
Спорт
Беларусь и Гонконг планируют подписать договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам
17:53
Общество
Все новости
Темы
Год малой родины
Встреча Лукашенко с представителями российского медийного сообщества
Новый год
Благотворительная акция "Наши дети"
Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019
Все темы
ФОТОФАКТ: Дворец Республики украшен к праздникам
Регионы
14.12.2018 | 20:08
Новости темы
Новый год
В Бресте дан старт областному благотворительному проекту "Елка желаний"
БЖД уже назначила 180 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Новогодний экспресс начнет курсировать по детской железной дороге 22 декабря
Около 200 елочных базаров предложат минчанам широкий выбор новогодних деревьев
Минздрав изменил график работы медучреждений в рождественские и новогодние праздники
Световые фигуры дам и джентльменов установят на ул.Герцена в Минске к 20 декабря
"Елки желаний" помогут исполнить мечты воспитанников соцучреждений Витебска
Побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще можно будет онлайн
Новогоднее шествие соберет 24 декабря в Минске более тысячи сказочных персонажей
Другие темы
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Республики украшен к праздникам.-0-
Фото Максима Гучека
Присоединяйтесь к нашему каналу
и сообществу
Теги
Минск
,
праздник
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
Польская компания создаст в Сморгони производство мебели для дома
21:04
ФОТОФАКТ: Дворец Республики украшен к праздникам
20:08
В Гродно определили самых красивых и талантливых работниц сферы ЖКХ области
20:02
Полоцкое райпо будет ликвидировано
18:50
В Бресте дан старт областному благотворительному проекту "Елка желаний"
17:55
Центр обслуживания плательщиков открылся в Орше
17:37
В БГУ улучшают систему питания: стоимость обеда снижена, с января в меню появятся фрукты
17:29
Более 25 тыс. жителей Мозыря смогут получать почтовые услуги в новом отделении связи
15:33
При обустройстве парка Дививелка в Минске учтут мнение жителей
15:00
К списку
Топ-новости
Путин предлагает Лукашенко провести встречу 25 декабря
Рахмон и Назарбаев согласовали кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ
Как уберечь детей от трагедии на тонком льду: советы от поисково-спасательного отряда "Ангел"
Представители российских медиа рассказали о впечатлениях от встречи с Лукашенко
Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики
Партизанская летопись: отряд имени Юрченко
Минздрав изменил график работы медучреждений в рождественские и новогодние праздники
Более Вr50 тыс. собрали во время телемарафона "Наши дети" на канале "Беларусь 4. Могилев"
Что вы знаете о торговле людьми - ОПРОС
КГК составил планы выборочных проверок на первую половину 2019 года
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
-2..-4°C
-2..-4°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
"Бобруйскагромаш" намерен расширить свое присутствие во Вьетнаме
"Минск Кристалл" с начала года поставил продукции более чем на $30 млн
Полоцкий молочный комбинат инвестирует Br6,7 млн в развитие сельхозфилиала
Россельхознадзор снял ограничения на поставку продукции с Витебской птицефабрики
Госпакет акций ОАО "Алеся" выставлен на продажу в Барановичах
"Амкодор" планирует создать в Саратовской области производство сельхозмашин
Срок санации ОАО "Лунинецлес" продлен до сентября 2020 года
Двигатели нового экологического класса Stage V установят на трактора МТЗ
Дрогичинский комбикормовый завод будет ликвидирован
Рентабельность Дубровенского льнозавода в сентябре составила 45%
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.4042 BYN
2.395 BYN
2.405 BYN
USD
2.122 BYN
2.122 BYN
2.125 BYN
RUB
3.1935 BYN
3.19 BYN
3.199 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Лукашенко о цензуре: я категорический противник закрывать кому-то рот
Все видео
Фотоновости
Лукашенко встретился с представителями российского медийного сообщества
Все фото
Инфографика
График работы учреждений здравоохранения в декабрьские выходные и праздники
В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2018 года.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны
Лукашенко: необходимо собирать "Хельсинки-2", чтобы успокоить мир
Путин предлагает Лукашенко провести встречу 25 декабря
Политика
Рахмон и Назарбаев согласовали кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ
Беларусь завершила переговоры со Швейцарией в рамках присоединения к ВТО
Итоги председательства Таджикистана в СНГ подведут 18 декабря в Минске
Экономика
Вместо 2 недель - 3 дня, а через год - онлайн и за день: малому бизнесу будут выдавать кредиты мгновенно
Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики
"Белнефтехим" рассчитывает на возобновление поставок удобрений в Украину после проверки
Происшествия
Суд по делу о гибели детей на недострое в Могилеве: чиновник приговорен к 2,5 года лишения свободы
Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников
Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 000 000 рублей!
Карнавальное шествие роботов
Около 9 тыс. новобранцев примут присягу 15 декабря
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Владимир Кравцов
Разработки университетской науки необходимо активней коммерциализировать
Мнения
Олег Токун
Электронная ярмарка вакансий в перспективе может стать целевой - Минтруда
Мнения
Юрий Шулейко
Экономический подход специалистов промсферы может быть ценен в сельском хозяйстве
Мнения
Михаил Мясникович
Сильное государство при разумной децентрализации успешно решает все вопросы общества
Мнения
Александр Карлюкевич
Многофункциональные павильоны "Белсоюзпечати" - новый уровень в реализации периодики
Все комментарии
Комментарии
Агыбай Смагулов
В странах СНГ обеспечен контроль над криминогенной обстановкой
Комментарии
Вадим Николаенко
Развитие городов-спутников и индивидуальной застройки - главный архитектор Минской области о ближайших планах
Комментарии
Успеть за трендами: почему инертность и излишняя осторожность могут убрать с рынка розницы национальных игроков
Комментарии
Что может сделать город - участник соглашения мэров по климату и энергии
Комментарии
Баням вернули бюджетное финансирование
Все интервью
Интервью
Ольга Перетятько
Стараюсь любой театр сделать своим любимым
Интервью
Дмитрий Шедко
Белорусские телеканалы общедоступного пакета перешли на вещание в HD
Интервью
Владимир Улахович
Где Беларусь масштабно презентует в 2019 году экспортные возможности
Интервью
Михаил Коваленко
Как специалисты по радиационному мониторингу готовятся к запуску БелАЭС
Интервью
Сергей Ясинский
Старался доказать, что реально совместить красивый футбол и результат
Колумнисты. Все
Колумнисты
Виктор Ловгач
Мирный... не в паре
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Помним, знаем, действуем
Колумнисты
Виктор Ловгач
Биатлон: не наш уж трон?
Колумнисты
Дмитрий Шамко
И ответственность, и право
Колумнисты
Виктор Ловгач
ДРАГУНский полк идет дальше
Мнения
Олег Токун
Электронная ярмарка вакансий в перспективе может стать целевой - Минтруда
Интервью
Ольга Перетятько
Стараюсь любой театр сделать своим любимым
Интервью
Дмитрий Шедко
Белорусские телеканалы общедоступного пакета перешли на вещание в HD
Мнения
Владимир Кравцов
Разработки университетской науки необходимо активней коммерциализировать
Мнения
Юрий Шулейко
Экономический подход специалистов промсферы может быть ценен в сельском хозяйстве
Спорт
Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
Хоккеисты сборной Беларуси уступили Франции и потерпели второе поражение на турнире в Норвегии
Киберспорт включен в культурную программу II Европейских игр
Технологии
Google назвал самые популярные запросы 2018 года
Интернет вещей и техношоу: в Минске пройдет форум "Инновационный шторм"
Побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще можно будет онлайн
Культура
Стараюсь любой театр сделать своим любимым - Ольга Перетятько
Новополоцкая публика очень избирательная и современная - Алена Ланская
Статус культурной столицы Беларуси перешел к Пинску
В мире
В Украине произошел взрыв в пятиэтажном доме, разрушены три этажа
Полиция предотвратила теракт на манифестациях "желтых жилетов" во Франции
Парламент Ирландии легализовал аборты
Калейдоскоп
Агрессивная индейка устроила погоню за школьником в США
Петросян удивил Instagram своим внешним видом
Вера Брежнева показала фото без макияжа
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Владимир Гридюшко
12 декабря
Чем удивит Большой театр Беларуси в рождественские и новогодние праздники
Онлайн-конференция
Светлана Новикова
22 ноября
Вопросы исчисления НДС в 2018 году
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Елена Дронова,
Елена Гоморова
2 ноября
Пенсионное обеспечение в Беларуси
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский,
Сергей Шкут
25 октября
Исчисление подоходного налога в 2018 году
Онлайн-конференция
Игорь Старовойтов,
Иван Карчевский,
Ирина Каменецкая
8 октября
Практическое применение законодательства об охране труда
Все брифинги
Брифинг
Артем Юшкевич
15 ноября
Совершенствование порядка выдачи разрешительной документации на строительство объектов в Беларуси
Брифинг
Елена Орда,
Ольга Илюкевич,
Виталий Сорокин,
Татьяна Сусло
25 октября
Новации Банковского кодекса Беларуси: усиление защиты интересов граждан, совершенствование деятельности банков и НКФО
Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Все круглые столы
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Какие реформы нужны туристической отрасли
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
17 декабря, 12:00
Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде
Пресс-конференция
Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря
Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-конференция
Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич
5 декабря
О развитии производства органической продукции в Беларуси
Пресс-конференция
Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец
21 ноября
Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019
Пресс-конференция
Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября
"Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-центр
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
17 декабря, 12:00
Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде
Онлайн-конференция
Владимир Гридюшко
12 декабря
Чем удивит Большой театр Беларуси в рождественские и новогодние праздники
Пресс-конференция
Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря
Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-конференция
Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич
5 декабря
О развитии производства органической продукции в Беларуси
Онлайн-конференция
Светлана Новикова
22 ноября
Вопросы исчисления НДС в 2018 году
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия