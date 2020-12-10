ФОТОФАКТ: Дворцово-парковый комплекс Козел-Поклевских

10 декабря, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Дворцово-парковый комплекс Козел-Поклевских в агрогородке Красный Берег - дворянская усадьба конца XIX века, которая включена в туристический маршрут "Золотое кольцо Гомельщины". Это уникальное ассиметричное здание было построено в 1893 году. Во время войны усадьба не была разрушена и использовалась как госпиталь, потому дворец и его внутреннее убранство довольно хорошо сохранились. С 2001 по 2015 годы здесь проводилась реставрация. В настоящее время дворянская усадьба восстановлена, в том числе и интерьеры постройки.-0-

Фото Сергея Холодилина