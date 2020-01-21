ФОТОФАКТ: Экзотические для Беларуси культуры выращивают на Витебщине

Хозяйка агроусадьбы Лариса Иванова с лимоном, вес которого достигает 900 г
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дворе январь, а в оранжерее агроусадьбы "Абузерье" Чашникского района настоящая сказка. Здесь спеют бананы, растут лимоны и каламондин. После зимний спячки зацвел апельсин, стал расти инжир и другие экзотические для Беларуси культуры.-0-
Фото Александра Хитрова
Работница агроусадьбы Карина Куракова с урожаем каламондиннов
Каламондин
Бананы
Лимон
Плод инжира
Сладкий красный перец
Цветущий апельсин
Лавр
Цветки лимона