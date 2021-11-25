ФОТОФАКТ: "Это вопрос нашей жизни!" - беженцы устроили стихийный митинг в ТЛЦ

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, которые находятся в транспортно-логистическом центре, нарисовали плакаты с требованиями пропустить их в Европу и не возвращать в Курдистан. На стихийный митинг вышли и женщины, и дети. "Сколько мы будем мучаться, спать в лесу, умирать?!", "Мы не хотим оставаться в Польше. Мы идем в Германию. Почему нас не пропускают?!", Мы не вернемся в Курдистан. Нет работы, нет безопасности, нет жизни. Там не соблюдаются элементарные права человека. Нет школы для меня, нет образования", - скандируют беженцы.-0-

Фото Леонида Щеглова