ФОТОФАКТ: Ферма по разведению оленей в Калинковичском районе

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время на ферме по разведению и содержанию благородного оленя готовятся к отелу: самцов и самок определяют в разные вольеры, пока не появился подножный корм, продолжается активная подкормка животных овсом. Оленья ферма находится в ведении Калинковичской РОС РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" и занимает около 2 тыс. га угодий. Поголовье оленей составляет около сотни особей.-0-

Фото Сергея Холодилина

Механизатор Олег Авдеенко

Директор Калинковичской РОС РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Алисейко и егерь Василий Мицкевич

На ферме