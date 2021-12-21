ФОТОФАКТ: Финал первого республиканского турнира "Сила закона" прошел в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня одновременно в областных центрах и г.Минске прошел финал первого республиканского правового турнира "Сила закона" для учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образования. Центральной площадкой проекта стал юридический факультет Белорусского государственного университета.
Участникам турнира необходимо было ответить на 17 вопросов тестовых заданий различного уровня сложности, связанных с государственным устройством и властью, правовыми основами государства, историей права, ответственностью за правонарушения, молодежной политикой.
Победу одержал Игорь Панасюк, набравший наибольшее количество правильных ответов.-0-
Фото БРСМ