ФОТОФАКТ: Финал республиканского конкурса студенческих семей "Счастливы вместе"

13 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 13-15 мая 2021 года на базе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий проходит финал III республиканского конкурса студенческих семей "Счастливы вместе". Целью проведения конкурса является формирование у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству. Финал конкурса приурочен к Международному дню семьи, который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 15 мая. В финале конкурса принимают участие 9 молодых семей, представляющих различные вузы и регионы Республики Беларусь. Кроме того, участие принимает молодая семья из ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления имени Г.К. Разумовского (ПКУ)".-0-

Фото Олега Фойницкого

Олег Свавицкий во время конкурса "Копейка в копейку"

Во время приготовления конкурсных блюд

Во время сервировки столов

Конкурсные блюда

Во время защиты конкурсных блюд

Валерия и Павел Трусь