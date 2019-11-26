ФОТОФАКТ: Форум рабочей молодежи прошел в Витебске

26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 26 ноября прошел городской молодежный форум. Его участники посетили предприятия "Витьба" и "Витебскоблгаз", музей истории железнодорожников. В форуме приняли участие около 100 человек.-0-

Фото Александра Хитрова

Участники форума Елизавета Пилипенец, Александр Пилецкий и Анастасия Солдатенко

Участницы форума Дарья Карпенко и Яна Овчинникова из Витебского филиала РУП "Белпочта"

Участники форума начальник сектора Никита Соломонов и инженер Иван Авдошко из РУП "Витебсэнерго"

Архитектор УП "Институт Витебскгражданпроект" Диана Валькова

Во время работы форума

Форум открывает заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин

Участники форума во время посещения музея истории железнодорожников

Экономист ОАО "Витебский мясокомбинат", секретарь первичной организации ОО "БРСМ" Анна Дирко

Участники форума во время посещения УП "Витебскоблгаз"