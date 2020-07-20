ФОТОФАКТ: Фотоакции, камеди-баттл и диалог с властью - в Гомеле встречали участников молодежного поезда

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" сегодня посещают Гомель. Для них подготовлена насыщенная программа.
Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда Элеонора Заричевская и Дарья Путрик
Во время встречи с заместителем председателя Гомельского облисполкома Владимиром Приваловым
Прошла встреча с руководством Гомельской области в формате открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Его участники обсудили волнующие вопросы.
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов
Завершил вечер культурно-творческая программа "Энергия молодости". Драйв, смех и юмор - в концертах, выставках, мастер-классах, интеллектуальных и камеди-баттлах. На интерактивных площадках пассажиры поезда сыграют в дженгу и твистер, вспомнят детство на фестивале дворовых игр, разучат па народно-бытовых танцев.-0-
Участник стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда Дмитрий Чиж из Бреста
Во время культурно-творческой программы "Энергия молодости"
Фото Сергея Холодилина