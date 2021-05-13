Фотовыставка к 75-летию МТЗ открылась на станции метро "Тракторный завод"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка, посвященная 75-летию МТЗ, открылась на путевых стенах станции метро "Тракторный завод". В экспозиции представлено 65 фотографий.

"Самым сложным в организации выставки был выбор событий. Ведь за 75 лет истории Минский тракторный завод пережил множество знаменательных дат и мероприятий. Мы постарались, чтобы в представленных фотографиях читался собирательный образ заводского производства, легендарной продукции и, конечно же, наших тракторостроителей", - отметил заместитель начальника управления протокола и рекламы ОАО "МТЗ" Сергей Петухов. -0-

Фото Павла Орловского

Во время торжественного открытия фотовыставки

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович

Генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк

Виталий Вовк и Александр Дорохович перерезают ленту