ФОТОФАКТ: Французские ванты украсят новый мост через реку Днепр в Рогачеве

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительстве моста через реку Днепр в Рогачеве ежесуточно трудятся более 100 мостостроителей. Уже завершен монтаж двух 84-метровых арок – французских вантов, состоящих из 12 металлических элементов каждая. Сейчас укладываются тротуары, устанавливаются перильные и барьерные ограждения. Согласно паспорту строящегося объекта новый мост должен быть введен в строй в 2022 году, однако мостостроители уверены, что 500-метровая переправа через реку Днепр начнет функционировать уже нынешним летом.-0-

Фото Сергея Холодилина