ФОТОФАКТ: Гонки в ползунках и парад колясок провели в Витебске

1 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 1 июня на площади Победы в Витебске во время республиканской акции МЧС "Не оставляйте детей одних" прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Участников ждали ростовые куклы и фотозона, игровые конкурсы, аттракционы от МЧС, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Изюминкой праздника стали забег в ползунках, парад участников открытого конкурса-смотра на лучшее оформление детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей в пожарную технику будущего. Также дефиле юных участников в дизайнерских костюмах спасателей-пожарных, которые были специально разработаны для акции.-0-

Фото Александра Хитрова