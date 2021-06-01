ФОТОФАКТ: "Город детства" с интерактивными и концертными площадками развернулся в центре Гродно

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Город детства" проходит сегодня на пл.Советской в центре Гродно. С 14.00 до 17.00 для гостей организована яркая концертная программа. Работают интерактивные площадки учреждений дополнительного образования, городского отдела по чрезвычайным ситуациям, ГАИ, Красного Креста, спортивных школ, центра ремесел, а также других организаций и предприятий города. Кроме того, показательные выступления представит группа спасения на высотах пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС.-0-
Фото Леонида Щеглова
Начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик