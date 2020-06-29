ФОТОФАКТ: Города Беларуси - Чечерск

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чечерск – один из древнейших городов Беларуси. Именно эту землю 26 тыс. лет назад выбрал для себя первобытный человек, основав Бердыжскую стоянку на реке Сож.-0-
Фото Сергея Холодилина
Постоянно действующая экспозиция старообрядческих икон в городском музее
Чечерск сегодня
Здание райисполкома
Памятник графу Захарию Чернышеву
Памятник архитектуры, вторая половина XVIII века - городская ратуша
Архитектурный памятник эпохи классицизма республиканского значения – Чечерская Спасо-Преображенская церковь
Здание кинотеатра "Октябрь" на пл.Ленина
Здание Центральной районной больницы
Памятник архитектуры конца XIX века – Дом звонаря в центре Чечерска
Детский парк
Новый жилой микрорайон