ФОТОФАКТ: Города Беларуси - Чечерск

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чечерск – один из древнейших городов Беларуси. Именно эту землю 26 тыс. лет назад выбрал для себя первобытный человек, основав Бердыжскую стоянку на реке Сож.-0-

Фото Сергея Холодилина

Постоянно действующая экспозиция старообрядческих икон в городском музее

Чечерск сегодня

Здание райисполкома

Памятник графу Захарию Чернышеву

Памятник архитектуры, вторая половина XVIII века - городская ратуша

Архитектурный памятник эпохи классицизма республиканского значения – Чечерская Спасо-Преображенская церковь

Здание кинотеатра "Октябрь" на пл.Ленина

Здание Центральной районной больницы

Памятник архитектуры конца XIX века – Дом звонаря в центре Чечерска

Детский парк

Новый жилой микрорайон