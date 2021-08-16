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Новости
17:24
Минлесхоз развивает экотуризм на базе 75 лесоохотничьих хозяйств
Экономика
17:23
В Японии на месте извержения подводного вулкана появился остров
В мире
17:19
БЖД отменяет некоторые поезда региональных линий экономкласса
Общество
17:13
МЧС России прогнозирует рост числа лесных пожаров в Якутии
В мире
17:08
Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово
Общество
17:02
БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании
Экономика
17:02
Минприроды: в Беларуси более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий
Общество
16:55
В Бресте преподаватель получил 3 года "домашней химии" за взятку
Регионы
16:55
На МКАД из-за ДТП затруднено движение
Происшествия
16:47
ФОТОФАКТ: Грибная пора в Беларуси
Регионы
16:47
Два района Гомельской области завершили уборку зерновых
Регионы
16:47
Меркель ожидает увеличения числа беженцев из Афганистана
В мире
16:47
Белорусский учащийся получил золотую медаль на международной олимпиаде по географии
Общество
16:24
Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана при попытке нарушить границу
В мире
16:13
Глава ХДС Германии назвал итоги операции в Афганистане крупнейшим провалом НАТО
В мире
16:10
Итоги вступительной кампании в БГПУ: высокий конкурс и рост проходных баллов
Общество
16:05
Ученые обнаружили в истории Земли примеры резкого ускорения глобального потепления
В мире
16:04
"Серенада" откроет свой юбилейный сезон в Большом театре старинными романсами
Культура
15:42
ФОТОФАКТ: В Минске начались съемки проекта "X-Factor в Беларуси"
Культура
15:42
Более 25 т дикорастущих мака и конопли уничтожили в Гомельской области
Происшествия
15:37
Около 470 молодых педагогов приступят на этой неделе к работе в Могилевской области
Регионы
15:37
Сохраняем память человеческую: от камня до изделия
Общество
15:33
В Минске столкнулись автомобиль и трамвай
Происшествия
15:31
Полиция расследует причины взрыва в отеле Барселоны
В мире
15:30
За I полугодие иностранные инвесторы вложили в экономику Витебской области более $383 млн
Регионы
15:27
Более 12 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в I полугодии в Гомельской области
Происшествия
15:01
В Беларуси за сутки ликвидированы 4 лесных пожара
Происшествия
14:46
ФОТОФАКТ: Фестиваль исторической реконструкции "Несвижская фортеция"
Культура
14:42
В Могилевской области 1 сентября в первый класс пойдут почти 12 тыс. детей
Регионы
14:38
В Беларуси за сутки в лесах потерялись восемь человек
Происшествия
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16 августа 2021, 16:47
ФОТОФАКТ: Грибная пора в Беларуси
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Беларуси вовсю идет "грибная охота".-0-
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Беларусь
Новости рубрики Регионы
В Бресте преподаватель получил 3 года "домашней химии" за взятку
Два района Гомельской области завершили уборку зерновых
Около 470 молодых педагогов приступят на этой неделе к работе в Могилевской области
За I полугодие иностранные инвесторы вложили в экономику Витебской области более $383 млн
В Могилевской области 1 сентября в первый класс пойдут почти 12 тыс. детей
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Минприроды: в Беларуси более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672
Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву - Авраменко
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Зась: обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет
В Московской области прошла жеребьевка участников конкурсов АрМИ "Танковый биатлон" и "Меридиан"
ГПК выявлены новые свидетельства применения насилия литовской стороной в отношении мигрантов
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