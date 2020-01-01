ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости

1 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 1 января в городе прошел традиционный пробег трезвости. В нем приняли участие больше 500 бегунов. "Здоровый образ жизни становится все популярнее. Пробегом мы показываем, что 1 января можно провести не за столом, а в хорошей веселой компании и с пользой для здоровья", - отметил один из организаторов мероприятия священник Гродненской епархии Белорусской православной церкви иерей Павел Касперович. Он подчеркнул, что среди участников есть люди разных возрастов и профессий, жители разных городов.

Место проведения пробега осталось неизменным. Участникам предложили преодолеть 4,3 км по тропе здоровья в лесопарке Пышки. Быть самым быстрым необязательно - куда важнее желание участвовать.

Пробег проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой, развития массового спорта.-0-

Фото Леонида Щеглова

Участник пробега

Один из организаторов пробега священник Гродненской епархии Белорусской православной церкви иерей Павел Касперович и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий

Во время разминки перед пробегом

Первым на финиш пришел Денис Халько

Участники пробега

Александр Версоцкий