ФОТОФАКТ: Имена плавучим средствам войсковой части 1242 присвоили в погранкомендатуре "Лоев"

Во время церемонии
24 апреля, Лоев /Корр. БЕЛТА/. Согласно приказу председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолия Лаппо в честь 21-й годовщины выхода первых пограничных нарядов на плавучих средствах на охрану водных участков государственной границы сегодня состоялось присвоение имен пограничным плавучим средствам войсковой части 1242 пограничной комендатуры "Лоев".
Фото Сергея Холодилина
Начальник Гомельской пограничной группы Владислав Бруев во время выступления
Председатель Лоевского райисполкома Вероника Байкова во время выступления
Ветеран флота Сергей Горицкий
Командир плавучего средства Артем Шаповал снимает драпировку с борта судна
Во время приказа о заступлении на охрану водных рубежей Государственной границы
Ветеран речного флота Виктор Ткач
Во время парада плавучих средств и спуска венка в память о погибших пограничниках