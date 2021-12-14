ФОТОФАКТ: Иней в Гродненском районе

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В среду будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром в отдельных районах ожидается гололед. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с.-0-

Фото Леонида Щеглова