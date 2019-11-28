ФОТОФАКТ: Инновационные проекты представили на городском этапе "100 идей для Беларуси" в Витебске

Во время презентации проектов
28 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В центральной городской библиотеке имени Горького в Витебске 28 ноября прошел городской этап республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси". На выставке-презентации результаты своих трудов представили авторы инновационных проектов учреждений образования и предприятий города. В качестве экспертов выступили представители городской администрации, депутатского корпуса, бизнеса и сферы образования.-0-
Фото Александра Хитрова
На выставке
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