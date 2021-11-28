ФОТОФАКТ: Иудеи отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 28 ноября по 6 декабря отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку.

Ханука - праздник света и чуда спасения еврейского народа от духовного уничтожения. И хотя на протяжении веков с праздником стали связывать множество легенд и толкований, в его основе лежит точно датируемое и исторически достоверное событие - освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

И хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство иудеев старается в эти дни садиться за стол, беседовать о чудесах Хануки и есть блюда, приправленные маслом.-0-

фото Леонида Щеглова